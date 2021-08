Mercato NBA, Robin Lopez firma con gli Orlando Magic

Anche Robin Lopez ha finalmente trovato una destinazione. Il centro, infatti, si è accordato nelle ultime ore con gli Orlando Magic con cui firmerà un contratto annuale da circa 5 milioni di dollari. Il fratello di Brook Lopez, campione NBA con Milwaukee, ha trascorso la passata stagione con la maglia di Washington.

Robin ha viaggiato con una media di 9.0 punti, 3.8 rimbalzi e 0.8 assist ad allacciata di scarpe.

Free agent C Robin Lopez has agreed to a one-year deal with the Orlando Magic, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021