I Los Angeles Lakers sono partiti con una marcia in più in questa sessione di mercato, muovendosi alla velocità di uno squassante tornado. Non bastano le dita di una mano per contare le nuove reclute gialloviola, tra cui vi è anche Carmelo Anthony. Allo stesso tempo è stato annunciato da Adrian Wojnarowski di ESPN un ulteriore acquisto: Malik Monk.

Free agent G Malik Monk has agreed to a deal with the Los Angeles Lakers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Il classe ’98 si è separato dopo quattro stagioni dagli Charlotte Hornets con cui ha giocato 233 partite a una media di 9.1 punti, 2.0 rimbalzi e 1.8 assist.

Malik Monk è ora pronto per una nuova avventura in una squadra che, come testimoniato dai numerosi giocatori ingaggiati, torna veramente a fare sul serio per il titolo. In ogni caso, la guardia dovrà lottare alacremente per ritagliarsi il suo posto all’interno delle rotazioni.

Leggi anche:

Mercato NBA, Patty Mills ha scelto di firmare per i Brooklyn Nets: i dettagli

Mercato NBA, Andre Drummond firma con i Philadelphia 76ers: i dettagli

NBA, il saluto di PJ Tucker ai Milwaukee Bucks