NBA, Nikola Vucevic accoglie DeMar DeRozan ai Chicago Bulls

12 anni dopo, di nuovo compagni di squadra. Il mercato NBA 2021 regala un incrocio interessante tra le carriere di Nikola Vucevic e DeMar DeRozan, che si ritrovano a Chicago dopo l’esperienza condivisa a University of Southern California. Il montenegrino è arrivato nella Città del Vento a ridosso della trade deadline, mentre DeRozan è stato coinvolto in una sign and trade a meno di 24 ore dall’avvio della free agency 2021.I Bulls, che hanno firmato anche Lonzo Ball, sperano di recitare un ruolo da protagonisti nella stagione ventura.

Unica foto che sono riuscito a trovare, ma 12 anni dopo siamo di nuovo nella stessa squadra. Benvenuto DeMar_DeRozan Andiamo!!! @chicagobulls

Only pic I could find 😂. But 12 years later on same team again! Welcome to the squad brother!!! @DeMar_DeRozan Let’s do this!!!! @chicagobulls pic.twitter.com/1QtAkBcNwr

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) August 3, 2021