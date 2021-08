Neanche il tempo di diventare free agent che Kendrick Nunn ha già trovato destinazione. Il giocatore si è visto declinare la qualifying offer solo qualche ora fa da parte dei Miami Heat, diventando così unrestricted free agent. Ebbene, i Los Angeles Lakers hanno fiutato l’occasione e si sono accordati con il play sulla base di un contratto biennale da 10 milioni di dollari. Il secondo anno è in player option. Probabile l’utilizzo della mid-level exception.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, il giocatore avrebbe rifiutato un contratto certamente più remunerativo proveniente dai New York Knicks per legarsi alla compagine di LeBron James. È chiara l’intenzione di Nunn di lottare per il titolo NBA già dalla prossima stagione.