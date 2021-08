NBA, svelate le canotte speciali di Knicks e Warriors

Per festeggiare i 75 anni di età, alcune franchigie NBA hanno deciso di celebrare l’anniversario con delle canotte special edition, già candidate a diventare oggetto di culto. In particolare, i Golden State Warriors e i New York Knicks hanno voluto presentare al pubblico le speciali divise, pronte per essere utilizzate nella prossima stagione.

La franchigia della Grande Mela ha pubblicato un tweet, con la maglia dell’All-Star Julius Randle, leader dei newyorkesi nell’ultimo campionato.

Introducing the 2021-22 Classic Edition uniform. 75 years in the making. #NewYorkForever pic.twitter.com/8rFI1ojBDZ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 3, 2021

Presentazione decisamente meno sobria quella di Golden State. La franchigia californiana, infatti, ha presentato la sua canotta con una serie di video promozionali. Leitmotiv “Ritorno al Futuro”, con un giocatore – Klay Thompson?- che a bordo della famosa DeLorean di Doc Brown fa ritorno agli albori della NBA.

Una serie di video speciali per l’occasione, condivisi anche dallo sponsor odierno della franchigia.

1947 ↔️ 2022 After 75 years of Warriors basketball, it’s time for the past to meet the future Warriors Origins || @Rakuten pic.twitter.com/ZQF9AHVfHy — Golden State Warriors (@warriors) August 3, 2021

Per l’occasione inoltre la franchigia oggi guidata da Curry ha anche cambiato il proprio logo, con un vero e proprio restyling per celebrare la nascita della Lega di pallacanestro più famosa al mondo.

