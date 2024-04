NBA, Coby White elimina gli Hawks: Chicago lotterà per la postseason contro Miami

Allo United Center i Chicago Bulls sconfiggono gli Atlanta Hawks con il risultato finale di 131-116 e affronteranno i Miami Heat nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 per conquistare i Playoff NBA.

L’eroe di serata è senza dubbio Coby White che mette a segno il suo personale career-high con 42 punti a cui aggiunge anche 9 rimbalzi e 6 assist con uno strepitoso 15/21 al tiro. I suoi 42 punti rappresentano la seconda miglior prestazione per punti segnati nella storia, seppur breve, dei Play-In NBA dopo i 50 registrati da Tatum nel 2021 (in gara 7 contro i Sixers). Nel post-partita il nativo di Goldsboro ha commentato la propria prestazione:

“Sono semplicemente grato di essere dove sono. La prima serie di Playoff che abbia mai giocato nella mia carriera non è andata come volevo. E poi l’anno scorso, ho giocato meglio nel Play-In ma quest’anno non sono entrato in partita dicendo che avrei messo la squadra sulle mie spalle. Volevo solo essere aggressivo, prendere i tiri che mi concedeva la difesa e provare a guidare la squadra”.