I Philadelphia 76ers hanno chiuso un grande colpo di mercato, firmando Andre Drummond con un contratto annuale al minimo salariale. Il centro, che nell’ultima annata aveva vestito prima la canotta dei Cleveland Cavaliers, e poi quella dei Los Angeles Lakers, approderà nella città dell’amore fraterno.

Un cambio di direzione improvviso per il nativo di Mount Vernon che nelle ultime settimane si era detto praticamente sicuro di voler rimanere in gialloviola con LeBron James ed Anthony Davis per dare la caccia all’anello mancato quest’anno a causa degli infortuni, e che invece ha deciso di firmare con i 76ers.

Andre Drummond ha giocato 21 partite con i losangelini, tutte da titolare, dando una grossa mano nel pitturato con 12 punti e 10.4 rimbalzi a partita; i Sixers si aspettano un grande contributo soprattutto per quanto riguarda i rimbalzi, avendo perso Dwight Howard, che ha compiuto il percorso inverso.

Free agent C Andre Drummond has agreed to a one-year deal with the 76ers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

