Mercato NBA, Tony Snell approda ai Portland Trail Blazers

Nuovo tassello per i Portland Trail Blazers. La franchigia dell’Oregon prosegue la sua ricostruzione del roster e firma Tony Snell con un accordo annuale per la prossima stagione.

Free agent guard Tony Snell has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

L’ala piccola si trasferisce nella RIP City da free agent, dopo aver passato la scorsa stagione ad Atlanta, al fianco di Trae Young e Gallinari. Il giocatore aveva svolto un ruolo di aiuto dalla panchina, giocando una media di 20 minuti con poco più di 5 punti e 2 rimbalzi a partita.

Probabile che anche il suo ruolo accanto a Lillard e soci sarà quello di comprimario in uscita dalla panchina. Portland, infatti, ha visto andare via il veterano Carmelo Anthony ma ha blindato Norman Powell ( protagonista di 6 mesi straordinari in Oregon) per i prossimi 5 anni.

