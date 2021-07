Mercato NBA, Damian Lillard come James Harden: pronto a forzare la trade

Non si placano le voci sul futuro di Damian Lillard, nonostante ora sia impegnato a Tokyo con Team USA. Nelle scorse settimane, Henry Abbott di TrueHoop aveva dichiarato che Lillard era “in procinto di chiedere una trade”. Il giocatore dei Portland Trail Blazers aveva poi smentito le indiscrezioni, ma nuove voci di corridoio sembrano uscire dal ritiro di Team USA.

Sempre secondo Henry Abbott, durante una cena con la Nazionale americana, Damian Lillard avrebbe parlato della sua situazione a Portland. Il giocatore si sarebbe “lamentato in modo memorabile” della sua condizione in casa Blazers, spiegando ai compagni di come la situazione “stesse peggiorando”. Inoltre, in quel momento Lillard avrebbe stimato al 25% le sue probabilità di richiedere una trade.

La situazione, per ora, è ancora in fase di stallo. Tuttavia Abbott riporta di come Damian Lillard sia pronto, nel caso decida di andarsene, a forzare una sua partenza, senza considerare le ripercussioni economiche in tal senso. Uno scenario che potrebbe diventare simile a quello che James Harden e gli Houston Rockets hanno vissuto a dicembre.

Damian Lillard ha ancora davanti a sé quattro anni di contratto, di cui l’ultimo è una player option da 48 milioni di dollari. Ma l’idea di giocare in una squadra più preparata per giocarsi il titolo fin da subito starebbe stuzzicando Lillard. L’All-Star ha 31 anni, e secondo Abbott vorrebbe fare coppia con un lungo atletico e di alto livello finché si trova nel suo prime.

Nelle prossime settimane vedremo se Lillard vivrà o meno uno scenario alla James Harden. La free agency NBA inizia il 2 agosto, mentre la stagione regolare prenderà il via il 19 ottobre.

