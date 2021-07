L’ex presidente Barack Obama diventa partner di NBA Africa

Grandi notizie per il progetto NBA Africa. Secondo quanto annunciato dalla stessa NBA nella giornata di ieri, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama si unirà a NBA Africa come partner strategico. Obama aiuterà nell’aumentare gli sforzi per quanto riguarda la responsabilità sociale in tutto il continente, inclusi programmi e collaborazioni a supporto di una migliore parità tra i generi e l’inclusione sociale.

President Obama will help advance the league’s social responsibility efforts across the continent, including programs and partnerships that support greater gender equality and economic inclusion.



Full release: https://t.co/Yef1PXZYRd https://t.co/SRtVPRf0yC — NBA Communications (@NBAPR) July 27, 2021

Il presidente Obama avrà una partecipazione di minoranza nella società. Nel corso del tempo utilizzerà l’Obama Foundation per finanziare programmi di sviluppo per i giovani in tutta l’Africa. Ecco le parole del presidente Obama a riguardo:

“La NBA è sempre stata un grande ambasciatore per gli Stati Uniti, usando il gioco per creare connessioni più profonde in tutto il mondo. In Africa, il basket ha la forza di promuovere opportunità, benessere, uguaglianza e responsabilità per tutto il continente. Investendo nelle comunità, promuovendo la parità di genere e coltivando l’amore per il basket, credo che NBA Africa possa fare la differenza per molti giovani africani. Sono rimasto colpito dall’impegno della Lega in Africa, compresa la voglia di alcuni giocatori africani di voler tornare nel proprio paese. Per questo sono orgoglioso di unirmi a NBA Africa con una partnership che crea beneficio per così tanti giovani di diversi paesi.”

L’obiettivo di NBA Africa è quello di aumentare ed espandere la presenza della Lega nel mercato africano. La NBA vuole un contatto sempre più profondo con i giocatori e i tifosi del continente, e per contribuire all’espansione dell’ecosistema basket, utilizza programmi come il Jr.NBA, Basketball Without Borders (BWB) e NBA Academy Africa. Inoltre, ha lanciato diverse iniziative sociali nel corso del tempo, oltre a un campionato ufficiale, la Basketball Africa League (BAL).

