Mercato NBA, Damian Lillard in procinto di chiedere una trade?

Mentre Damian Lillard si allena con Team USA a Las Vegas, va avanti la telenovela riguardante il suo futuro. Nelle ultime settimane, gli indizi di una possibile separazione tra Lillard e i Portland Trail Blazers sono apparsi via via più numerosi. Ora è il turno di Henry Abbott, insider di TrueHoop, che citando fonti vicine al giocatore, afferma che:

“Lillard ha pianificato di richiedere una trade nei prossimi giorni.”

Precedentemente, anche Chris Haynes di Yahoo Sports aveva parlato di una probabile separazione tra Lillard e i Trail Blazers, scatenando la reazione del giocatore. Tra i possibili motivi dell’addio ci sono il roster, considerato inadatto per il titolo, e l’assunzione di Chauncey Billups come nuovo capo allenatore. Inoltre, numerose franchigie sarebbe interessate a Lillard, pronte a mettere sul piatto un roster da titolo per il giocatore e asset importanti per la franchigia.

Il contratto di Lillard chiama ancora 126 milioni di dollari per i prossimi tre anni, con un opzione da quasi 49 milioni per una quarta stagione. Vista la scadenza ancora ben lontana, Portland può sfruttare al massimo questo contratto, non facendosi piegare dalla paura di poterlo perdere a zero. Difficilmente, però, rifiuterebbe una richiesta di scambio da parte di Lillard, ma potrebbe imbastire una trade vantaggiosa anche per loro.

Da quando è entrato nelle lega, Damian Lillard ha giocato solo per i Trail Blazers. In quest’ultima stagione ha viaggiato con 28.8 punti, 4.2 rimbalzi e 7.5 assist di media a partita, chiudendo con la percentuale ai liberi più alta in carriera.

