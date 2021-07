Mercato NBA, crescono le pretendenti per Evan Fournier

Per una nazionale francese che si gode Evan Fournier, esiste anche chi, dall’altra parte dell’oceano, pregusta di mettere le mani il prima possibile sul talento transalpino.

La performance con gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno permesso a Fournier di incrementare il suo tasso di gradimento nella lega, rendendo meno sicuro un suo rinnovo di contratto con i Boston Celtics.

Non mancano infatti altre pretendenti per il giocatore. Tra le franchigie più discusse ci sono i New York Knicks, disposti a offrire un contratto da 18 milioni. Numeri in questo momento lontani dalle effettive disponibilità dei Celtics, che dovranno decidere con attenzione su chi puntare nel prossimo mercato.

