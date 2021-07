Olimpiadi Tokyo 2020, Patrick Ewing su Team USA: “Adesso è più difficile vincere”

La leggenda dei New York Knicks, Patrick Ewing, ha parlato prima della partita contro la Francia riguardo le ambizioni Olimpiche di Team USA. Difatti, secondo Ewing i tempi sono cambiati e non è così scontata la vittoria finale degli Stati Uniti. Queste le sue parole rilasciate a New York Post:

“Durante queste Olimpiadi tiferò sicuramente per coach Gregg Popovich e per Team USA. Oggi viviamo, ahimè, in un periodo molto sfortunato e siamo costretti a perdere giocatori a causa del protocollo Covid. Adesso è più difficile vincere. Tutti i giocatori di oggi sono cresciuti guardando il Dream Team. Noi dominavamo il mondo. Ma adesso il resto del mondo ci sta raggiungendo. Ci sono grandissimi giocatori NBA che provengono da diverse parti del mondo. Prima non erano così tanti.”

Successivamente ha rilasciato qualche parola sul ricordo più bello di quando faceva parte del Dream Team:

“Mi ricorderò sempre, quand’ero nel Dream Team, non solo di come dominavamo tutte le partite, ma anche di tutti i nostri allenamenti. Eravamo tutti grandissimi giocatori e davamo ogni giorno il massimo. Si sono creati anche dei bei legami fra di noi, come fra me e Larry Bird o Chris Mullin. Certi ricordi sono indimenticabili.”

Infine, Patrick Ewing ha voluto spendere due parole sui New York Knicks, in particolare su Tom Thibodeau e Mitchell Robinson:

“Tom Thibodeau è un grandissimo allenatore e un amico. Riesce a trasmettere molto ai ragazzi che segue e ha una grande etica del lavoro. Queste due caratteristiche lo rendono un allenatore straordinario. Mitchell Robinson è un buon giocatore e ha un buon potenziale. Gli auguro il meglio per la sua carriera.”

Leggi anche:

Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA crolla subito contro la Francia: male la prima

Olimpiadi Tokyo 2020, Danilo Gallinari commenta la vittoria contro la Germania

Mercato NBA, i Lakers pronti a lasciar andare Dennis Schroder