Alle ore 14.00 italiane Team USA è scesa finalmente in campo nel primo match d’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Francia. La squadra allenata da coach Gregg Popovich, dopo la preparazione fatta di alti e bassi in quel di Las Vegas, aveva il compito di chiamarsi immediatamente presente nel torneo di basket olimpico. Gli americani però non hanno rispettato le attese, cedendo subito di fronte alla Francia, mettendo fine ad una serie di 25 vittorie consecutive degli States alle Olimpiadi.

Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA-Francia 76-83

Nel primo quarto gli USA hanno tendenzialmente controllato il match, cercando immediatamente di mettere le cose in chiaro dopo un inizio equilibrato, firmando un parziale di 16-4. Nei primi 10 minuti di gioco — in cui USA chiude avanti 22-15 — la compagine di Pop registra un buon Kevin Durant da 7 punti. Dall’altra parte, Evan Fournier compie diverse magie trascinando i galletti con otto punti.

Il secondo parziale si rivela problematico per gli americani, almeno da un punto di vista di falli commessi (3) per lo stesso Durant, il quale deve accomodarsi per parte del tempo in panchina. La Francia, in ogni caso, cerca di ricucire lo svantaggio possesso dopo possesso, ma le triple a raffica da parte di Lillard e Booker non permettono agli europei di avvicinarsi sensibilmente. Il primo tempo finisce così con Team USA avanti di otto punti, 37-45.

Al rientro dall’intervallo lungo, però, è tutt’altra Francia. Evan Fournier alza nuovamente il livello del gioco (22 punti dopo tre quarti, ndr), mentre Gobert comincia a comandare sotto i tabelloni. I francesi impattano dapprima il punteggio a meno di quattro minuti dal termine del terzo quarto (52-52) e poi trovano il vantaggio. Gli States, invece, devono nuovamente rinunciare a KD poiché commette il suo quarto fallo dopo pochi istanti dal rientro in campo. Durante gli ultimi giri di orologio la Francia compie il sorpasso grazie a due bombe di Nando De Colo insieme a quella di Heurtel: 62-56 a favore dei transalpini.

A dieci dal termine, gli States cercano risposte e le trovano specialmente in Jrue Holiday che mette a referto cinque punti di fila vitali. A circa sei minuti dalla fine, Team USA prima riacciuffa il pareggio (63-63) e poi vola a +6 grazie ad altri 5 punti consecutivi di uno scatenato Holiday. I francesi però si confermano squadra tosta e tornano sotto di due (72-74) a due giri di orologio. Finale apertissimo, quindi. Il tiro libero di Gobert avvicina ulteriormente la Francia, poi Evan Fournier piazza un’altra tripla per il nuovo sorpasso (76-74) dei Bleus con 50 secondi dal termine. Gli States provano a rispondere prima con Durant, poi Holiday, ma la sfera viene rifiutata dal ferro. La Francia viene spedita puntualmente ai liberi e fanno quello che devono per chiudere la partita con il punteggio finale di 83-76

Per Team USA da segnalare i 18 di Jrue Holiday, 12 di Adebayo, 10 di uno spento Kevin Durant (4/12 dal campo per lui, ndr). Dall’altra parte, invece, ricordiamo i 28 di Evan Fournier, i 13 di De Colo, così come i 14 punti e 9 rimbalzi di Rudy Gobert.

Gli Stati Uniti torneranno in campo mercoledì mattina contro l’Iran alle ore 6.40 italiane.

Team USA loss to France today is USAB’s first Olympic loss since 2004 vs. Argentina. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2021

