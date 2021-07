Mercato NBA, i Lakers pronti a lasciar andare Dennis Schroder

L’uscita al primo turno in negli ultimi Playoff non è piaciuta affatto ai Los Angeles Lakers. Dopo aver dominato la bolla di Orlando e aver vinto il titolo NBA, nella stagione appena conclusa i californiani non sono riusciti a ripetersi, seppur avessero una delle squadre più attrezzate per vincere. Sicuramente gli infortuni hanno limitato pesantemente il potenziale, specialmente durante la serie di Playoff con Phoenix. In questa offseason, quindi i Lakers sarebbero alla ricerca di un nuovo playmaker, poiché decisamente delusi dalle prestazioni di Dennis Schroder, valutato troppo soft nei momenti importanti della stagione.

Il playmaker è stato criticato durante tutta la serie contro i Phoenix Suns. Di recente sono stati accostati ai Lakers i nomi di Russell Westbrook e Chris Paul, tutti e due alla ricerca di un anello NBA. I gialloviola faranno di tutto per accaparrarsi un play di livello durante la free agency, così come confermato anche da Marc J. Spears di ESPN:

“I Los Angeles Lakers sono sempre più interessati a dei veterani come playmaker e mai si è fatto il nome di Dennis. Sembra proprio che il futuro di Dennis Schroder sia altrove e non più ai Lakers.”

L’avventura di Schroder nella città degli Angeli è destinata quindi a chiudersi dopo solo un anno.

