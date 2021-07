Dopo la bella vittoria all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da parte dell’Italia del basket è arrivato il commento di Danilo Gallinari. La stella azzurra, la quale ha chiuso con 18 punti a referto tirando 6/9 dal campo, ha commentato in questa maniera la vittoria per 92-82 contro la Germania, ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirato bene. Noi siamo stati comunque lì e abbiamo continuato a giocare bene in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi a chiuderla alla fine anche con canestri importanti.”

Il Gallo ha poi aggiunto qualche parola affidando un nuovo commento a Twitter:

“Il più classico del buona la prima!! Era importantissimo vincere, subito contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà. Ma sulla lunga distanza abbiamo cambiato marcia insieme e portato a casa la vittoria!”

Il secondo appuntamento per la compagine allenata da coach Meo Sacchetti è in programma per mercoledì mattina, ore 10.20 italiane. Gli azzurri affronteranno l’Australia in quello che sarà un match ancor più complicato.

🇮🇹🏀 Il più classico del buona la prima!!

Era importantissimo vincere, subito contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà.

Ma sulla lunga distanza abbiamo cambiato marcia insieme e portato a casa la vittoria!#NothingButAzzurri#Tokyo2020#ItaliaTeam#Italbasket pic.twitter.com/S586fw36tx — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) July 25, 2021

Leggi Anche

Olimpiadi Tokyo 2020, Italia magnifica: Germania battuta 92-82!

Chi sono i giocatori NBA portabandiera alle Olimpiadi

Team USA, Kevin Love rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo