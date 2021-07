NBA, Chris Bosh conferma: “James Wiseman ha grande potenziale”

James Wiseman ha già diversi fan. Il rookie dei Golden State Warriors ha stupito tutti nella sua prima stagione NBA. Le sue giocate e il suo impegno sono stati fondamentali per il raggiungimento dei Play-in da parte dei californiani. In una stagione molto complicata, a causa degli innumerevoli infortuni che hanno avuto gli Warriors — uno su tutti quello di Klay Thompson — il centro ha dato lo stesso prova del suo valore. In molti prevedono un futuro roseo per lui, uno su tutti Chris Bosh.

L’ex asso dei Miami Heat ha affermato che James Wiseman ha un grandissimo potenziale e che è anche molto fortunato poiché la sua crescita avverrà in un ambiente pieno di campioni. Essere allenati da Steve Kerr è un altro punto a suo favore. Bosh è rimasto impressionato dalle doti fisiche e tecniche del ragazzo e ha voluto dargli qualche consiglio. Queste le sue parole rilasciate a San Francisco Chronicle:

“James Wiseman ha un grande potenziale. Credo che crescerà molto ai Golden State Warriors. Principalmente l’anno prossimo dovrà impostare i blocchi per Stephen Curry e Klay Thompson e poi andare a canestro, così sarà perennemente libero per tutta la stagione. Gli Warriors dovrebbero essere entusiasti per le condizioni in cui si trovano.”

