I bookmaker sulla stagione NBA 2021/22: Nets favoriti sui Lakers

La stagione NBA si è appena conclusa, con i Milwaukee Bucks che hanno raggiunto l’anello in 6 Gare sui Phoenix Suns. Ma nel mondo della lega a stelle e strisce c’è qualcuno che già pensa alla prossima annata.

Secondo i bookmaker americani, per la stagione 2021/22 ci sono due squadre favorite per la vittoria del Larry O’Brien Trophy. A guidare la carovana ci sarebbero infatti i Brooklyn Nets (+225), davanti ai Los Angeles Lakers (+400). Due squadre dai roster eccezionali, mortificate in questa recente post season da una serie di importanti infortuni.

I Lakers, che avevano cominciato in maniera più che positiva la regular season, si sono dovuti arrendere al primo turno della Western Conference. Troppo grande il talento dei Phoenix Suns ma soprattutto troppo grave l’assenza di Anthony Davis e i problemi fisici di LeBron James. Infortuni che tra l’altro avevano costretto i lacustri a giocarsi la post season passando per il torneo Play-In.

Percorso simile per i Nets. Dopo aver strappato il secondo posto ad Est e passeggiato sui Boston Celtics al primo turno, Brooklyn inciampa sui suoi stessi infortuni. Con James Harden e Kyrie Irving fermi in infermeria, non basta uno straordinario Kevin Durant a superare i futuri campioni NBA dei Milwaukee Bucks.

A tal proposito, gli stessi Bucks chiudono poi il podio delle favorite per la vittoria della stagione 2021/22 secondo i bookmakers. La quota è +900, molto distante dalle squadre già citate.

Ecco le quotazioni per la stagione 2021/22

SQUADRA ODDS Brooklyn Nets +230 Los Angeles Lakers +400 Milwaukee Bucks +900 Golden State Warriors +1000 Phoenix Suns +1500 Utah Jazz +1500 Philadelphia 76ers +1800 Los Angeles Clippers +2000 Denver Nuggets +2500 Atlanta Hawks +3000 Miami Heat +3000 Dallas Mavericks +3000 Boston Celtics +5000 Portland Trail Blazers +5000 New York Knicks +6000 Indiana Pacers +6000 Toronto Raptors +6000 Memphis Grizzlies +8000 New Orleans Pelicans +8000 Chicago Bulls +10000 Charlotte Hornets +10000 Washington Wizards +10000 Sacramento Kings +25000 San Antonio Spurs +25000 Minnesota Timberwolves +30000 Cleveland Cavaliers +30000 Detroit Pistons +30000 Orlando Magic +30000 Houston Rockets +50000 Oklahoma City Thunder +50000

