Draft NBA, Detroit organizza dei workout per Cunningham, Green e Suggs

Il Draft NBA 2021 è ormai alle porte e Detroit non sembra essere intenzionata a scambiare la sua prima scelta. Come riportato da ESPN, i Pistons avrebbero organizzato dei workout con alcuni dei prospetti migliori di quest’anno, tra cui Cade Cunningham, Jalen Green e Jalen Suggs.

La precedenza sarebbe andata a Cunningham (da tempo considerato il favorito per la prima scelta assoluta), che avrebbe svolto una sessione di allenamento ieri; Green e Suggs sarebbero quindi pronti ad incontrare lo staff tecnico di Detroit nei prossimi giorni. Secondo il report di ESPN, i Pistons starebbero inoltre pensando ad una sessione aggiuntiva con Evan Mobley, anche se non sarebbe ancora stato fissato nessun allenamento.

Cunningham ha quindi svolto il suo unico workout pre-Draft, rifiutando ogni incontro con altre squadre; nel caso di Green, il giocatore avrebbe concesso una sessione anche agli Houston Rockets, in possesso della seconda scelta.

Colpi di scena a parte (comunque da tenere in considerazione, soprattutto durante il Draft), sembra quindi che Detroit sia pronta a scegliere l’ala piccola degli Oklahoma State Cowboys, vero e proprio prospetto a cinque stelle; a questo punto non resta che attendere il 29 luglio per conoscere il futuro di alcuni dei giovani cestisti migliori al mondo.

