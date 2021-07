Mercato NBA, i Timberwolves pensano a Danilo Gallinari

Dopo un’altra stagione catastrofica, i Minnesota Timberwolves sarebbero alla ricerca di un’ala da affiancare a Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell. Anche se la priorità per la franchigia sarebbe un giocatore tra Ben Simmons e John Collins, alcuni rumors avrebbero evidenziato un altro profilo adatto alle esigenze dei T-Wolves: Danilo Gallinari.

The Minnesota Timberwolves are showing interest in Danilo Gallinari on the trade market, per @DaneMooreNBA pic.twitter.com/eMqEFqPUOF — NBA Central (@TheNBACentral) July 21, 2021

Gallinari, elemento fondamentale per gli Hawks quest’anno (13.3 punti e 4.1 rimbalzi dalla panchina), ha dimostrato ancora una volta di essere un veterano con un ottimo tocco dall’arco (40.6% da tre punti durante l’ultima regular season), capace anche di alcune buone giocate in difesa; dopo aver firmato con la squadra della Georgia la scorsa offseason, Gallo ha ancora due anni di contratto con Atlanta a 42 milioni di dollari.

Per la verità, non sembra che Minnesota abbia molto da offrire in termini di giocatori: alcuni dei nomi indicati sarebbero Jarrett Culver, Malik Beasley o Ricky Rubio, reduci però da stagioni non proprio superlative. Sembra poi improbabile che Travis Schlenk (GM degli Hawks) sia pronto a cedere uno degli uomini spogliatoio della squadra se non per offerte clamorose, anche tenendo conto dell’attuale incertezza sulla situazione intorno a John Collins.

Dopo anni di tanking, Minnesota sembra ancora lontano dall’essere un team competitivo; sarà interessante capire come la nuova dirigenza cercherà di raddrizzare la traiettoria della franchigia, ormai perennemente tra le ultime della lega.

