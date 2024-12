NBA Cup, Atlanta sbanca New York e vola alle Final Four

Gli Atlanta Hawks si confermano la sorpresa più grande di questa Emirates NBA Cup e sbancano il Madison Square Garden di New York con il risultato di 108-100, conquistando così la Semifinale contro i Milwaukee Bucks. I New York Knicks partono molto meglio e limitano la squadra di coach Snyder al 36.5% dal campo ed un pessimo 18.8% dalla lunga distanza nei primi due quarti e chiudono avanti di 7 lunghezze all’intervallo.

Ma la franchigia della Georgia rientra meglio in campo e mette a segno un parziale da 34-18 nel terzo quarto che taglia le gambe ai padroni di casa. La chiave della partita sono stati i rimbalzi, fondamentale in cui gli Hawks hanno surclassato i Knicks per 58-49 con ben 22 rimbalzi offensivi.

In una serata in cui tutta la squadra ha dato il proprio apporto, il miglior marcatore degli Hawks è De’Andre Hunter, che in uscita dalla panchina chiude con 24 punti, seguito dai 22 con 11 assist di Trae Young e dai 21 con 15 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e 2 stoppate di Jalen Johnson. Doppie doppie convincenti per Clint Capela (11 punti e 13 rimbalzi) e Onyeka Okongwu (12 e 11 rimbalzi).

Durante gli ultimi istanti di gara, con la partita già in ghiaccio, Trae Young ha mimato il gesto di giocare a dadi sul logo dei Knicks, facendo infuriare tutto il pubblico del Madison Square Garden e risvegliando i dissapori iniziati durante i Playoff del 2021. Il nativo di Lubbock, Texas ha poi commentato in questo modo il suo rapporto con i tifosi della squadra della Grande Mela:

“Abbiamo un rapporto di amore e odio. Gli voglio molto bene, ma loro mi odiano, penso che anche questo si possa definire reciproco. Ogni partita è una grande occasione, sapevamo che la posta in palio sarebbe stata di alto livello”.

Per conquistare le Final Four, ai Knicks non basta tutto il quintetto in doppia cifra, in cui spiccano i 21 punti (con 8 rimbalzi e 6 assist) di Josh Hart e i 19 a testa di Karl-Anthony Towns (che aggiunge ben 19 rimbalzi) e Mikal Bridges. Serata difficile al tiro invece per Jalen Brunson che chiude con soli 14 punti ed un discreto 5/15 dal campo (2/6 da tre).

