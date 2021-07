Mercato NBA, anche Magic Johnson rilancia: “I Lakers devono firmare Chris Paul”

Dopo la brutta sconfitta nelle NBA Finals contro i Milwaukee Bucks, per Chris Paul è tempo di riposo e di ragionamenti a freddo. L’asso dei Phoenix Suns, infatti, nell’attuale offseason dovrà decidere se avvalersi della player option da 44 milioni di dollari e rimanere in Arizona, oppure andare alla ricerca di una nuova avventura ed un contratto pluriennale. Quel che è certo, secondo quanto riportano vari media americani, è l’interesse dei Los Angeles Lakers sul play nel caso in cui si dovesse rendere disponibile.

Paul, come sappiamo, è amico di lunga data di LeBron James ed il nativo di Akron accoglierebbe con un certo favore l’arrivo in California del 36enne. Una mossa che sarebbe particolarmente gradita anche da parte di Magic Johnson, il quale su Twitter ha consigliato vivamente alla franchigia di LA di buttarsi sul giocatore:

If Chris Paul opts out of his contract with the Suns, his first call should be from his best friend LeBron James and the Lakers.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 21, 2021