NBA, gli Atlanta Hawks licenziano il GM Landry Fields

La stagione degli Hawks si è chiusa da pochissimo, ma ad Atlanta è già tempo di rivoluzioni. Dopo il secondo fallimento consecutivo nel tentativo di accedere ai playoff via play-in, la dirigenza ha deciso di intervenire subito. Il primo a farne le spese è Landry Fields: arrivato nel 2020 con il ruolo di assistente GM e promosso due anni più tardi, è stato rimosso dal suo incarico.

A prendere il suo posto sarà Onsi Saleh, fino a oggi suo assistente, con esperienze importanti maturate tra gli Spurs e gli Warriors. Nel comunicato diffuso dalla franchigia, oltre ai ringraziamenti di rito per Fields, si fa riferimento a un’estate piena di decisioni strategiche. E con ogni probabilità, i cambiamenti in casa Hawks non si fermeranno ai piani alti.

