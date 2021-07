NBA, Antetokounmpo chiede scherzosamente la trade dopo il titolo

I Milwaukee Bucks salgono sul tetto del mondo colmando un vuoto che durava dalla stagione 1970/1971. La franchigia del Wisconsin confeziona il regalo e pone il fiocco del successo battendo i Phoenix Suns per 105 a 98. Assoluto protagonista della serata, come sempre, un Giannis Antetokounmpo autore di una prestazione senza precedenti: 50 punti, 14 rimbalzi e 2 assist in 42 minuti di gioco.

Esplode la festa in casa Milwaukee e il fresco MVP delle Finals sprizza felicità da ogni poro della sua pelle. Al numero 34 dei Bucks viene ricordato un suo tweet pubblicato nel 2014 in cui scrisse che sarebbe rimasto a Milwaukee finché non sarebbe riuscito a vincere un titolo. E il greco risponde con piglio ironico:

“Sono fuori adesso. Posso andarmene?”

Il giornalista risponde che è una sua decisione e Giannis Antetokounmpo controbatte:

“Voglio la trade. Con chi devo parlare per la trade? John [Horst, general manager]? Voglio la trade.”

Giannis requests a trade?! 😂 pic.twitter.com/Mq142GP48n — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 21, 2021

Nel corso di queste Finals, il classe ’94 ha viaggiato a una media di 32.2 punti, 13.0 rimbalzi e 5.6 assist e ha tirato con il 61%. Titolo e premio di Most Valuable Player più che meritati.

