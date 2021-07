Mercato NBA, Jamahl Mosley è il nuovo coach degli Orlando Magic

Anche gli Orlando Magic hanno finalmente risolto la grana allenatore. La franchigia della Florida ha raggiunto un accordo con Jamahl Mosley, il quale assumerà il ruolo di head coach per la prima volta nella sua carriera. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Mosley ha firmato un contratto quadriennale. Jeff Weltman – President of Basketball Operations di Orlando – ha commentato la mossa in questa maniera:

“Vorremmo dare il benvenuto a Jamahl nella famiglia dei Magic. All’interno della comunità degli allenatori NBA, Jamahl è considerato una stella nascente. Il suo percorso di allenatore è radicato nello sviluppo dei giocatori. È un comunicatore e non vediamo l’ora che guidi il nostro gruppo”.

Mosley è stato assistente allenatore di Rick Carlisle in quel di Dallas nelle ultime sette stagioni, prendendo il ruolo di ‘capo della difesa’ della compagine texana dalla stagione 2018-2019. Il 42enne è stato anche assistant coach ai Cleveland Cavaliers (2010-14) e Denver Nuggets (2007-10). Ora avrà il compito di guidare la ricostruzione dei Magic aiutando a sviluppare i giovani talenti all’interno del roster, tra cui Markelle Fultz e Jonathan Isaac.

Mosley sostituisce così Steve Clifford, il quale ha salutato la Florida dopo aver allenato la squadra nelle ultime tre stagioni.

