Team USA, JaVale McGee sarà nel roster che andrà alle Olimpiadi

Nelle ultime ore erano circolati numerosi nomi per sostituire Kevin Love e Bradley Beal nel roster olimpico. Tra questi, però, non figurava di certo quello di JaVale McGee. Invece, secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, sarà proprio lui a prendere uno dei posti vacanti nei 12 che andranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020, insieme al confermato Keldon Johnson. Il roster di Team USA è dunque, di nuovo, completo.

Team USA's replacements for Bradley Beal and Kevin Love for the Olympics: Keldon Johnson and JaVale McGee. Johnson had an impressive camp. McGee is a three-time NBA champ. https://t.co/2u8Oe5RMu0 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2021

In questa stagione, JaVale McGee ha vestito le maglie di Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. Con entrambe le squadre, ha viaggiato con 7.3 punti, 5.2 rimbalzi e 0.8 assist di media a partita, conditi anche da 1.2 stoppate. Il lungo 33enne, in questi Playoff 2021, si è fermato alle Semifinali di Conference con i Nuggets. In carriera ha vinto tre titoli, due con gli Warriors e uno con i Lakers.

Mentre Keldon Johnson, autore di un training camp straordinario con il Select Team, è già a Las Vegas, JaVale McGee si aggregherà a Team USA nella giornata di domani.

