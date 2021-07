Team USA, si ferma anche Jerami Grant

Team USA perde un nuovo giocatore in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l’esclusione di Bradley Beal, è di nuovo protocollo di salute e sicurezza a ostacolare la nazionale statunitense.

Giovedì la squadra ha annunciato lo stop di Jerami Grant. Rispetto a Beal, gravitano ancora dubbi sul giocatore. Non è infatti chiaro se Grant sarà autorizzato a viaggiare con la squadra o se gli Stati Uniti dovranno nominare un sostituto.

Uno stop che conclude anzitempo l’ottima stagione disputata da Jerami Grant. L’ala dei Detroit Pistons, dopo un campionato da 22 punti di media, era arrivato tra i finalisti per il premio di Most Improved Player of the Year.

Non si tratta degli unici giocatori assenti per Team USA. La nazionale deve ancora fare a meno di Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton, impegnati nelle NBA Finals. Si uniranno alla squadra dopo la fine della serie, quando Team USA partirà alla volta di Tokyo il 19 luglio, una settimana prima dell’inizio del torneo, fissato per il 24 luglio.

Leggi anche:

Mercato NBA, Brian Shaw verso il ruolo di assistant coach dei Clippers

NBA, Jason Kidd su Kristaps Porzingis: “È perfetto per Luka Doncic”

Team USA, Kevin Durant: “La squadra non va attaccata nella fase di preparazione”