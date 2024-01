Problemi per Rajon Rondo: l’ex play NBA arrestato in Indiana

Poche ore fa, WDRB-Tv, una stazione televisiva americana, ha annunciato che Rajon Rondo è stato arrestato nello scorso weekend. Una fonte della polizia dello Stato dell’Indiana ha confermato l’arresto dell’ex play di Celtics, Lakers e tante altre squadre. Rondo si trovava nella contea di Jackson, in Indiana, e la polizia lo aveva fermato per una violazione del traffico. Dopo aver sentito l’odore di marijuana, un agente ha chiesto di controllare l’auto, dove ha trovato erba e un’arma da fuoco posseduta illegalmente. Non è chiaro quali saranno i prossimi passi nella vicenda giudiziaria, e quando Rondo dovrà presentarsi in tribunale.

Dopo il controllo, gli agenti hanno portato Rondo, in stato di fermo, alla prigione di Jackson County, dove ha pagato la cauzione per uscire. Il problema più grave, per l’ex giocatore NBA, è il possesso illegale dell’arma da fuoco. Rondo non può infatti avere con sè un’arma, dopo che ha avuto un divieto di avvicinamento due anni fa. Nel 2022 una donna aveva denunciato Rondo, accusandolo di averla minacciata con una pistola. La donna aveva paura per sè e per i suoi figli, e aveva richiesto un ordine di protezione. La richiesta era stato però respinta dopo che le parti avevano trovato un accordo.

Rondo ha giocato per 16 stagioni in NBA, e la sua ultima presenza risale al 10 aprile 2022. Ha finito la sua carriera vestendo la maglia dei Cavs, la nona franchigia per la quale ha giocato. Le sue avventure più importanti sono state quella a Boston, dove è rimasto per otto anni vincendo un anello, e quella ai Lakers, dove ha vinto il titolo nel 2020.

