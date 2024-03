Oro alla FIBA 3×3 Men’s AmeriCup del 2022, oro ai Giochi Panamericani del 2023, argento ai mondiali 2023. E ora l’appuntamento di una vita per molti degli atleti del Team USA: le Olimpiadi di Parigi 2024. E a guidare il quartetto a stelle e strisce sarà ancora l’ex giocatore NBA Jimmer Fredette.

Il prodotto di BYU e decima scelta nel 2011 sarà accompagnato da Canyon Barry, Kareem Maddox e Dylan Travis. Nomi che ovviamente non suonano familiari. Barry ha giocato a livello di college in Florida, Maddox a Princeton e Travis viene dal Florida Southern College. Insieme con Fredette verso la conquista della medaglia d’oro. Una sfida che la nazionale americana ha già abbracciato appieno, come ha spiegato il direttore di Team USA 3×3 Jay Demings.

“Siamo molto emozionati e orgogliosi di annunciare la prima squadra nazionale maschile 3×3 di USA Basketball che gareggerà alle Olimpiadi. Questi quattro atleti hanno ottenuto risultati impressionanti nelle competizioni di USA Basketball e hanno rappresentato in modo eccellente il nostro Paese. Apprezziamo tutti gli atleti che hanno partecipato al training camp per competere per un posto nel roster”.

Joe Lewandowski, che allena il programma 3×3 dal 2014, sarà il capo allenatore.

“Rappresentare il proprio Paese alle Olimpiadi è il massimo onore. Sono molto felice per questi ragazzi dopo tutto il duro lavoro e la dedizione che hanno messo nel basket 3×3. USA Basketball ha gli standard più elevati e ora inizia il duro lavoro per raggiungere il sogno della medaglia d’oro”.

