Olimpiadi Tokyo 2020, Popovich è pronto: “L’oro è l’obiettivo. Durant? È qui perché adora vincere”

Nonostante le prime amichevoli non stiano restituendo grandissime risposte, coach Gregg Popovich è sempre più convinto che Team USA potrà lottare per vincere l’ennesima medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi. Pop, in una intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua prima partecipazione ai giochi, alla guida di una squadra che è chiaramente data da tutti come la grande favorita. Queste le parole del coach a riguardo, che ha voluto lanciare anche un paio di messaggi d’attenzione ai suoi:

“L’oro è l’obiettivo numero uno. Ma la prima cosa che ho fatto quando il gruppo si è radunato è stato assicurarmi che i giocatori capiscano la competizione, che abbiano rispetto delle tante ottime squadre che affronteremo, che rispetto a noi sono un gruppo e giocano insieme da anni. Poi senza difesa non vinciamo. È un altro concetto su cui ho insistito molto.”

Quindi, il tempo di una battuta sulla risposta positiva alla convocazione da parte di Kevin Durant:

“L’avrei pregato per venire, ma non c’è stato bisogno: lui adora giocare, adora vincere ed essere parte di una squadra. Il basket è il suo posto felice, fare quello che ama lo motiva, provare a vincere è parte di quello che è.”

