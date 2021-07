Team USA, Kevin Love rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo

Dopo esser stato presente al camp di Las Vegas, Kevin Love ha deciso di non prendere parte alla spedizione di Team USA alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giocatore stava ancora recuperando da un problema al polpaccio destro che l’ha tenuto ai box per gran parte dell’ultima stagione. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN, che è stato contattato direttamente dall’agente di Love, Jeff Schwartz.

After spending 10 days in Las Vegas preparing for the Olympics, Cleveland’s Kevin Love is withdrawing from Team USA and won’t travel to Tokyo, sources tell ESPN. Love is still returning to full form from a right calf injury that kept him out a significant part of the NBA season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021

In un comunicato rilasciato dallo stesso agente, Kevin Love esprime tutta la sua delusione per la rinuncia a giocare le Olimpiadi con Team USA:

“Sono incredibilmente deluso di non andare a Tokyo con Team USA. Ma bisogna essere al massimo della forma per competere a livello olimpico e semplicemente io non lo sono ancora.”

La defezione di Kevin Love è la seconda che colpisce Team USA. La Nazionale di coach Gregg Popovich dovrà rinunciare anche a Bradley Beal, dopo che il giocatore degli Wizards è entrato nel protocollo di salute e sicurezza. Team USA sta lavorando per sostituire i giocatori assenti, in modo da presentarsi a Tokyo con il consueto roster composto da 12 atleti. L’ultima amichevole prima di partire per il Giappone si terrà domenica, contro la Spagna campione del mondo. La partenza è prevista per lunedì.

Team USA is working to replace two players for the 12-man roster now. Both Bradley Beal and Kevin Love won't join the team in Tokyo this month. https://t.co/Ph6DfKZOIf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021

