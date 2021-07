Team USA, cancellata la sfida con l’Australia

L’avvicinamento di Team USA alle Olimpiadi di Tokyo si sta rivelando più complicato del previsto. Notizia di ieri è il forfait di Bradley Beal. La stella degli Wizards ha infatti scelto di lasciare il ritiro a Las Vegas e non partire per Tokyo dopo l’inserimento nel protocollo anti-Covid. Ancora non sappiamo se Beal sia o meno risultato positivo, ma adesso coach Pop dovrà trovare un degno sostituto.

Nel frattempo, vista anche l’assenza di Jerami Grant e la presenza di soli tre giocatori del Select Team, la federazione cestistica statunitense ha preferito rinviare la partita amichevole con l’Australia:

“Per una maggiore cautela, l’amichevole della nazionale statunitense di pallacanestro contro la nazionale australiana, in programma per venerdì 16 luglio a Las Vegas, è stata cancellata per gli health and safety protocols”

L’amichevole di Team USA con la Spagna rimane per ora ancora in calendario. Dopo le due sconfitte con Australia e Nigeria, Pop avrebbe sicuramente preferito poter giocare e provare le rotazioni. Ma se questo voleva dire un maggior rischio di contagio a una settimana dalle Olimpiadi, allora è meglio così.

Nel frattempo si cerca ancora il sostituto di Bradley Beal, che nell’ultima stagione ha viaggiato a 31.3 punti di media. Tra i nomi delle guardie al momento escluse, risaltano quelli di Trae Young e Ja Morant. Le due giovani stelle potrebbe portare le loro doti in una squadra che già può contare su Lillard, Harden e Booker tra gli altri. Visti i nomi, non è così sicuro che Pop voglia allungare le rotazioni delle guardie, anzi.

Nelle prime due amichevoli Team USA ha sofferto soprattutto nel pitturato, e la squadra avrebbe bisogno dell’inserimento di un giocatore nel frontcourt. Il nome più quotato sembra per il momento quello di Christian Wood. Il lungo dei Rockets ha messo a referto 21 punti e quasi 10 rimbalzi di media a partita, e l’infortunio alla caviglia destra che lo ha tenuto fuori dal campo a fine stagione sembra risolto.

