NBA, Dirk Nowitzki ammette: “Luka Doncic più forte di me anche nel mio prime”

Due giocatori europei saranno sulla copertina di NBA 2K22: uno è Luka Doncic – il quale sarà il volto della standard edition – mentre l’altro è Dirk Nowitzki il quale condividerà la cover della 75th anniversary edition con Kevin Durant e Kareem Abdul-Jabbar.

Per l’annuncio di queste copertine, Dirk Nowitzki ha parlato del suo rapporto con Luka Doncic, di cui è anche diventato suo mentore in questi primi anni di carriera NBA:

“Abbiamo sviluppato un ottimo rapporto. Ovviamente è un po’ triste aver giocato con lui solo per una stagione. È un talento davvero speciale. È già bravo a leggere il gioco… ed ha appena 21, 22 anni. È completo, in tutto e per tutto. Direi che ora è già meglio di quanto non sia mai stato io. È più forte di me… anche rispetto al mio prime. E tutto questo a soli 22 anni. È un piacere stargli vicino. È un bravo ragazzo, che vuole fare bene.”

“Sono sempre lì per lui se ha bisogno di qualcosa o se ha una domanda o se sta attraversando un momento difficile. Ovviamente cercherò sempre di aiutarlo. Sai, ci sono giocatori che mi hanno aperto la strada e aiutato come Detlef Schrempf — che era uno dei miei idoli — Kukoc e Petrovic. Se poi, ho in qualche modo aperto la strada ad altri giovani che pian piano stanno arrivando nella lega, se ho ispirato giocatori che provengono dall’Europa, sono solo molto felice di averlo fatto.”