Team USA, Keldon Johnson tra i favoriti per entrare nel roster

Con le defezioni di Kevin Love e Bradley Beal, Team USA deve ora pensare a dei sostituiti per presentarsi con il roster completo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le voci riguardanti le possibili aggiunte hanno iniziato a circolare, con Adrian Wojnarowski di ESPN che ha fatto il nome di Keldon Johnson. L’ala dei San Antonio Spurs è attualmente aggregata al Select Team nel camp di Las Vegas.

There’s significant support and momentum for Spurs forward Keldon Johnson to be added to 12-man Team USA roster, sources tell ESPN. He’s been playing with Olympic team as member of USA Select group, well-conditioned and has developed into a favorite of decision-makers and staff.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021