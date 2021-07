Team USA, Bradley Beal non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Continuano le brutte notizie per il Team USA in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La squadra capitanata da coach Gregg Popovich debutterà il prossimo 25 luglio, ma senza Bradley Beal. Il numero 3 degli Washington Wizards è stato fermato poche ore fa dal protocollo di sicurezza anti-Covid ed è notizia dell’ultima ora il suo forfait per il Giappone. La novità è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Wizards' Bradley Beal will not play in the Tokyo Olympics for Team USA, USAB says. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

Non è chiaro se Bradley Beal sia risultato positivo al coronavirus o se sia entrato nel protocollo a causa di una potenziale esposizione alla malattia. Sicuramente, adesso partirà la caccia al suo sostituto.

Oltre a questa pesantissima assenza, però, il Team USA potrebbe dover rinunciare anche a Jerami Grant. L’ala dei Detroit Pistons è stata anch’essa fermata dal protocollo di sicurezza, ma secondo le indiscrezioni non sarebbe positiva al Covid-19. Tuttavia, restano incerti gli sviluppi della situazione.

Team USA's Jerami Grant has entered health and safety protocols at Team USA camp, sources tell me and @joevardon. Grant has not tested positive for coronavirus. He and Bradley Beal are in protocols in Las Vegas. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

Nonostante la vittoria contro l’Argentina per 81 a 76, il Team USA è stato protagonista di due sconfitte sorprendenti nelle prime due uscite. Sconfitte sicuramente derivanti dalla stanchezza post Playoff e dall’assenza di Booker, Holiday e Middleton ancora impegnati nelle Finals. Ma oltre ai problemi sul campo, la selezione americana deve fare i conti anche con questi imprevisti al fuori di esso.

