La vittoria dei Milwaukee Bucks in Gara 3 ha riaperto in giochi per il titolo 2021. La partita ha regalato alcune gemme che meritano di essere riviste: dal crossover ubriacante di Chris Paul contro Giannis Antetokounmpo alle due schiacciate, una per parte, mandate a segno da Bobby Portis e Cam Johnson.

Ecco la compilation delle azioni migliori dal terzo episodio delle NBA Finals.

The TOP 3 KEY PLAYS from Game 3 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! Game 4: Wednesday, 9pm/et on ABC pic.twitter.com/2RQqvFMUqN — NBA (@NBA) July 12, 2021

