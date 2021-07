NBA Finals, il commento di Antetokounmpo dopo la vittoria in Gara 3

Le NBA Finals 2021 sono riaperte. In Gara 3 Giannis Antetokounmpo ha sfoderato una nuova prestazione importante – chiudendo con una doppia doppia da 41 punti e 13 rimbalzi, insieme a 6 assist, in 38 minuti di permanenza sul parquet. Tutto questo è bastato per regolare i Phoenix Suns con il punteggio finale di 120-100. Al termine del match, il greco si è presentato chiaramente sorridente di fronte ai giornalisti che lo attendevano in conferenza stampa:

“Stasera ho solo cercato di essere aggressivo, di fare la scelta giusta e di pensare ai possessi uno dopo l’altro. Sapevo che dovevo coinvolgere Khris, Jrue, tutti… sapevo che se fossi stato paziente sarei stato in grado di ‘rompere’ la difesa avversaria. Mentalmente mi dico sempre ‘rimani aggressivo, attacca, cerca di fare la scelta giusta’.”

La sua squadra ha quindi evitato il 3-0 ed è tornata sul 2-1 nella serie:

“Sapevamo che tipo di partita fosse questa. Sapevamo che se avessimo perso, sarebbe stato tutto molto complicato.”

Poi, un giornalista gli ha chiesto se il record di Michael Jordan, ovvero registrare 4 partite di fila con almeno 40 punti a referto nelle NBA Finals, sia in pericolo:

“Io non sono Michael Jordan. Quattro partite a 40 punti?! … Anche di fila? No, non sono Michael Jordan. Tutto ciò che mi interessa è vincere un’altra partita. È tutto. Devo fare il mio lavoro.”

Quindi, ha chiosato svelando la chiave per la vittoria di Gara 3:

“Semplicemente abbiamo fatto dei miglioramenti tra la seconda e la terza partita di questa serie. Dobbiamo continuare a fidarci l’uno dell’altro, continuare a fidarci delle buone abitudini che ci fanno vincere, a giocare duro, insieme. Devo rivedere la partita con la squadra, ma ho la sensazione che siamo migliorati nelle ultime due partite, sì. Questo è ciò che abbiamo fatto finora in ciascuna delle nostre serie: siamo migliorati nel corso dei match. Non so se riusciremo ulteriormente a progredire in questa maniera, ma è il nostro obiettivo.”

