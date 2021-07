NBA Finals, Giannis scrive 41 e i Bucks accorciano le distanze grazie ai loro Big Three: ora è 2-1 Suns

Milwaukee Bucks 120 – Phoenix Suns 100

[Phoenix Suns in vantaggio 2-1 nella serie]

Mentre a Phoenix organizzano un watch party all’interno dell’arena, a 47 anni di distanza dall’ultima volta la città di Milwaukee torna a ospitare una partita delle NBA Finals. Al Fiserv Forum i Bucks hanno perso una sola partita nella postseason (ECF vs Atlanta), Phoenix – 6-2 il record in trasferta – recupera Torrey Craig dopo lo spavento di Gara 2.

Parte forte Jrue Holiday sui due lati del campo: tripla dall’angolo sinistro (31% combinato tra G1 e G2) e difesa sull’azione seguente marcando Devin Booker. I Suns si iscrivono alla partita con il facile appoggio a canestro di Ayton. Antetokounmpo realizza il passaggio vincente per i primi due canestri dei suoi – saranno quattro gli assist nel solo primo quarto ndr. – e poi cattura il rimbalzo per completare l’opera con il gioco da tre punti. (8-4 Bucks). Al giro di boa del quarto di apertura Milwaukee è avanti 15-14. Dopo 12’ il punteggio premia i Suns 28-25.

Phoenix è a quota 0 alla voce ‘assist’ sui primi 12 canestri realizzati. Dal 36-30 Suns, Milwaukee piazza un parziale di 12-2 in poco meno di tre minuti. La schiacciata di Bobby Portis vale il +10, poi aggiornato dalla tripla di Middleton (58-45). 20-6 da 5:21 nel secondo quarto per i Bucks, che si allarga a 30–9 se consideriamo la chiusura quarto con 10-0 sempre a favore dei ragazzi di coach Budenholzer. Sul finire del quarto, arriva anche il terzo fallo personale di DeAndre Ayton. Responso inequivocabile: 35-17 Bucks, che tirano 14-28 contro il 7-18 degli avversari.

Il terzo periodo si apre con lo sfondamento preso da Tucker ai danni di Devin Booker. Dall’altra parte Giannis propizia ben presto il quarto fallo di Ayton costretto a uscire dal campo. Due canestri di Cam Johnson, con una schiacciata reboante, provano a scuotere Phoenix (10 punti per Johnson nella terza frazione). Un break di 7-0 in ottanta secondi poco più permette ai Suns di dimezzare lo svantaggio. Risponde Jrue Holiday, 12 punti nel 3º quarto, che riporta i suoi sul +7 grazie a due pesanti conclusioni da oltre l’arco

Per la seconda volta nel match i Bucks chiudono il quarto con un parziale mortifero, stavolta di 16 punti consecutivi. Da lì in avanti il solco tra le squadre si dilata e diventa poco a poco incolmabile, fino al +22 che permette alla squadra di casa di affrontare l’ultimo quarto con relativa tranquillità. I Bucks procedono a velocità di crociera senza troppi affanni toccando anche le 25 lunghezze di margine all’inizio del 4º periodo dopo la schiacciata di Antetokounmpo. La partita, con le riserve in campo nella seconda metà del quarto conclusivo, scivola direzione Wisconsin: Milwaukee accorcia sull’1-2 portando a casa il successo 120-100.

Bucks più cinici e abili nel capitalizzare sulle palle perse avversarie, che fruttano 17 punti. Attenzione massima anche sui punti da seconda opportunità, con Milwaukee che nel computo arriva a condurre 20-0 a un certo punto del match.

Giannis è protagonista di un’altra serata da ricordare e stavolta impreziosita anche dal successo. Preciso dalla lunetta, dove realizza 13 dei 17 liberi tentati di cui otto consecutivamente, Antetokounmpo chiude con un altro quarantello, a un solo punto dal pareggiare la prestazione di Gara 2: 41 i punti, con 13 rimbalzi a referto. Opportunamente supportato dai compagni di squadra, il greco può contare anche sui 21, cinque rimbalzi e nove assist (8-14 al tiro) di Jrue Holiday e i 18 di Middleton. Doppia doppia solo sfiorata per Ayton, che resta comunque un faro per i Suns, con 19 punti e nove rimbalzi Bottino identico anche per Paul alla voce ‘punti’ (19 e nove assist), 18 per Crowder mentre solo 10 per Booker, che fatica al tiro 3-14.

Gara 4 si giocherà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, sempre al Fiserv Forum di Milwaukee.

Highlights