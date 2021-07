La reazione dei giocatori NBA alla vittoria di Euro 2020 da parte dell’Italia

L’Italia ha vinto ai rigori anche la Finale di Euro 2020, battendo l’Inghilterra a domicilio. Una partita largamente controllata dagli azzurri, i quali hanno avuto la meglio dopo 120 minuti di battaglia. Un evento di portata mondiale e che ha tenuto incollato ai televisori anche diversi giocatori NBA i quali hanno commentato il match su Twitter.

Even at home it didn’t come “home” 😂

I’ve never seen so many games going to penalties in one competition 🤯 #wild

— Rudy Gobert (@rudygobert27) July 11, 2021