ESPYS 2021, Stephen Curry votato miglior giocatore NBA

L’edizione 2021 degli ESPYS – acronimo del premio Excellence of Sports Performance Yearly – ha eletto Stephen Curry miglior giocatore NBA della stagione. Il #30 dei Golden State Warriors ha battuto la concorrenza degli altri tre finalisti: Luka Doncic, Chris Paul e Nikola Jokic, l’MVP della regular season.

In questa stagione, chiusa a 32.0 punti di media Curry ha portato i suoi Warriors a giocarsi lo spareggio al Play-in per un posto nelle migliori otto della Western Conference. Finalista per il premio di MVP, è stato inoltre inserito nel primo quintetto All-NBA.

