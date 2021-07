NBA Finals, Antetokounmpo rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche

Il giorno dopo la sconfitta subita in Gara 1 contro i Phoenix Suns nella NBA Finals 2021, Giannis Antetokounmpo ha nuovamente rassicurato tutti riguardo lo stato del suo ginocchio e l’ha fatto durante il media day andato in scena nella serata italiana di ieri. Il greco, rientrato per l’occasione dopo il noto problema al ginocchio accusato nella serie contro Atlanta, ha parlato in questa maniera:

“Mi sento bene. Ero in campo con i miei compagni e devo dire che mi sentivo bene. Ho cercato di aiutare la mia squadra in ogni modo possibile. Ma per quanto riguarda Gara 2, non posso prevedere il futuro, ma spero che possiamo metterci in condizione di vincere.”

Il due volte MVP nel primo appuntamento della serie non è stato aggressivo come solito avendo tentato solo 11 tiri, di cui ben nove da due punti. Una media lontana dai suoi soliti standard:

“No, ieri non ero nervoso per il ginocchio. Non stavo pensando al mio infortunio. Ma ovviamente, per la seconda partita spero di sentirmi più a mio agio, più sicuro di attaccare il ferro, di fare più azioni. Vedremo. Vedremo. Non so come starò domani (oggi, ndr), ma spero di poter essere in grado di essere maggiormente aggressivo.”

Il greco ha comunque terminato Gara 1 con una doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi, insieme a 4 assist, 2 palle recuperate e 1 stoppata.

