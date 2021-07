NBA, gli Oklahoma City Thunder cercheranno di ottenere la prima scelta

Il talento di Oklahoma State, Cade Cunningham sembra essere il sogno di tutte le franchigie NBA in lotteria per il prossimo Draft. Nonostante i Detroit Pistons abbiano salda la presa sul giocatore, possedendo la prima scelta, stanno continuando a valutare anche altre possibili future star della lega.

I Pistons sono quasi sicuri di scegliere Cunningham alla prima, ma hanno mantenuto la porta aperta ad eventuali offerte di scambio per la scelta più desiderata. Tra le varie squadre interessate, ci sono gli Oklahoma City Thunder, assieme a Cleveland, Houston e New Orleans.

A proposito dei progetti dei Pistons, l’inviato di ESPN, Jonathan Givony ha cercato di chiarire la situazione:

“Diverse squadre sono interessate alla situazione intorno alla prima scelta al Draft di quest’anno. Per ora possiamo dire che ci sono state solo chiacchierate, e che eventuali scambi verranno fatti in prossimità del Draft. Detroit si sta guardando intorno, con la sicurezza che, prendere Cunningham alla scelta numero uno sarebbe in ogni caso un grande colpo, ma che anche altri giocatori, come Evan Mobley, potrebbero essere delle prese solide.”

I Cavaliers e i Rockets hanno i migliori asset da proporre in caso di scambio, in quanto possiedono rispettivamente le scelte numero 2 e 3. In questa ottica, i Pistons potrebbero pensare di ottenere qualcosa dallo scambio e allo stesso tempo guadagnare giocatori appetibili come Evan Mobley, probabilmente selezionabile alla scelta 2 o 3.

Per quanto riguarda OKC, il numero di scelte ottenute quest’anno è impressionante, con la squadra in possesso della 6, 16, 18, 34, 36 e 55, e tante altre scelte per i prossimi cinque anni e che potrebbero fare gola alle squadre.

Infine ci sono i New Orleans Pelicans, che hanno solo la scelta numero 10, ma possono contare su tantissimo talento presente in squadra. Un nome fatto circolare nelle recenti ore è quello di Brandon Ingram, All-Star che farebbe comodo a più di una compagine.

Leggi anche:

Dramma Dario Saric: lesione al crociato e addio NBA Finals

NBA, i Toronto Raptors sperano di poter tornare a giocare in Canada

Debutto scintillante per DeAndre Ayton alle NBA Finals: numeri alla Tim Duncan