La NBA compie 75 anni: il logo diventa un diamante

La stagione 2021-22, la 75ª nella storia della NBA, sarà l’occasione per numerose celebrazioni. Un traguardo importante che la lega ha voluto omaggiare con un temporaneo cambio dello storico logo raffigurante Jerry West. Non cambia il soggetto, ma la forma, che richiama un diamante.

The commemorative NBA 75th Anniversary Season logo will appear throughout the 2021-22 season on courts and official NBA merchandise, inside arenas and in original broadcast, digital and social media content. pic.twitter.com/Tq7w3R2s7i — NBA (@NBA) July 7, 2021

Il nuovo logo apparirà ovunque per tutta la stagione 2021/22: dai campi delle squadre, al merchandising fino alle trasmissioni televisive e sui canali social della NBA. Una scelta, come scritto in precedenza, provvisoria che non porterà alla modifica permanente del logo originale NBA: passata la prossima stagione, Jerry West tornerà all’interno del rettangolo verticale che accompagna da anni il nome della lega in giro per il mondo.

Molte sono state le reazioni sul web alla notizia del nuovo logo NBA, dove tifosi e addetti ai lavori si sono cimentati in curiosi fotomontaggi, come ha fatto il reporter del Dallas Morning News Brad Townsend:

NBA is super-picky about its 75th anniversary season logo. I can’t believe my entry wasn’t selected. pic.twitter.com/6tgGc9l44P — Brad Townsend (@townbrad) July 7, 2021

