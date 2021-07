Calendario NBA Finals 2021: partite, orario e date di Milwaukee-Phoenix

Finalmente siamo arrivati al momento più importante dell’intera stagione: le NBA Finals 2021. La sfida che vedrà impegnate Milwaukee Bucks e Phoenix Suns comincerà ufficialmente nella notte tra martedì e mercoledì 7 luglio con Gara 1 fissata per le ore 3.00 italiane.

Per riassumere il percorso delle compagini, i Phoenix Suns hanno mandato a casa i Los Angeles Lakers, i Denver Nuggets ed i Los Angeles Clippers alle Western Conference, raggiungendo le finali per la prima volta dal 1993. I Suns sono alla ricerca del loro primo titolo nella storia della franchigia. Anche per Chris Paul si tratta della sua prima ‘apparizione’ nelle NBA Finals, dopo 16 anni di onorata carriera. Il titolo NBA è sostanzialmente l’unica cosa che manca al suo curriculum da Hall of Famer.

I Milwaukee Bucks hanno invece regolato Miami Heat, Brooklyn Nets (in 7 gare) e Atlanta Hawks andando a vincere così la Eastern Conference, approdando alle prime finali dal 1974. Dopo aver vinto due premi MVP, Giannis Antetokounmpo è pronto a condurre i suoi Bucks al primo titolo NBA della franchigia dal 1971.

Calendario NBA Finals 2021: le date delle partite

Gara 1: nella notte tra martedì e mercoledì 7 luglio, alle 3.00 | Milwaukee @ Phoenix

Gara 2: nella notte tra giovedì e venerdì 9 luglio, alle 3.00 | Milwaukee @ Phoenix

Gara 3: nella notte tra domenica e lunedì 12 luglio, alle 2.00 | Phoenix @ Milwaukee

Gara 4: nella notte tra mercoledì e giovedì 15 luglio, alle 3.00 | Phoenix @ Milwaukee

Gara 5: nella notte tra sabato e domenica 18 luglio, alle 3.00 | Milwaukee @ Phoenix (se necessario)

Gara 6: nella notte tra martedì e mercoledì 21 luglio, alle 3.00 | Phoenix @ Milwaukee (se necessario)

Gara 7: nella notte tra giovedì e venerdì 23 luglio, alle 3.00 | Milwaukee @ Phoenix (se necessario)

Leggi Anche

Milwaukee approda alle NBA Finals, Khris Middleton: “È stato un lungo viaggio”

Playoff NBA: Atlanta si arrende, i Bucks tornano alle Finals dopo 47 anni