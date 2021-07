Questa notte ci sarà Gara 2 delle Finals NBA, dove Mike Budenholzer e i suoi Bucks cercheranno di pareggiare la serie. Nel corso del media day, il coach di Milwaukee ha parlato della sconfitta nella prima partita contro i Suns e dell’atteggiamento che la sua squadra dovrà avere per vincere questa notte.

La prima cosa che i giornalisti fanno notare a coach Budenholzer sono i tiri liberi guadagnati dai Suns in Gara 1 (26, di cui 25 realizzati), un numero eccessivo visti quelli concessi (16) ai Bucks:

La soluzione per vincere Gara 2 sarà rimanere concentrati in difesa ed essere più aggressivi, con Mike Budenholzer che potrà contare su Giannis Antetokounmpo, libero dai problemi fisici dei giorni scorsi:

"He is always pushing. Always impressing…There's so much respect for Giannis for what he does." pic.twitter.com/m405yUiiHl

Ed è lo stesso Giannis Antetokounmpo, lodato come leader da Pat Connaughton nel corso della conferenza stampa, a rassicurare i tifosi dei Bucks sulle sue condizioni fisiche:

"To be able to do it with a team that drafted you, in the city that embraced you, and the organization that helped you – it means a lot." pic.twitter.com/RnibGn7h4X

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 7, 2021