Chaucey Billups è alla ricerca di un vice allenatore che lo affianchi nella prossima stagione: il neo allenatore dei Portland Trail Blazers, arrivato con molte polemiche, sta valutando vari profili. Sulla lista dei candidati spiccano nomi come quello di Scott Brooks, Vinny Del Negro e Lionel Hollins, assistente di Frank Vogel ai Lakers.

Sources: Candidates for lead assistant role for Portland Trail Blazers and new head coach Chauncey Billups: Former Bulls/Clippers coach Vinny Del Negro, ex-Wizards/Thunder coach Scott Brooks and Lakers assistant Lionel Hollins. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2021

Se il nome di Scott Brooks, ex head coach degli Washington Wizards, circolava da qualche giorno in orbita Billups, quello di Vinny Del Negro è un’assoluta novità: ex giocatore della Benetton Treviso – dove ha vinto lo scudetto nel 1992 – in carriera ha allenato i Chicago Bulls e i Los Angeles Clippers.

Sulla panchina dei Bulls, nel biennio 2008-2010, Del Negro ha trovato 82 vittorie e altrettante sconfitte, uscendo in entrambe le stagioni al primo turno Playoff. Passato successivamente ai Clippers, il coach italo-americano ha totalizzato 128 vittorie e 102 sconfitte: il punto più alto della sua carriera furono le semifinali di Conference (perse) contro gli Spurs nella stagione 2011/12.

Tra i possibili candidati, Chauchey Billups non valuta solo Vinny Del Negro, ma anche Lionel Hollins: ex allenatore di Memphis e Nets, Hollins è un veterano nel ruolo di vice allenatore e, attualmente, è l’assistente di Frank Vogel ai Lakers, con i quali ha vinto il titolo del 2020.

Portland ha affidato a Chaucey Billups le chiavi della squadra che, a meno di sorprese, sarà affidata ancora a Damian Lillard.

Leggi anche:

La NBA compie 75 anni: il logo diventa un diamante

NBA Finals, Chris Paul: “Phoenix è una squadra vera rispetto a quelle in cui ho giocato”

Mercato NBA, futuro lontano dai Sacramento Kings per Marvin Bagley III?