NBA, Kevin Durant motiva Team USA: “Siate speciali”

Team USA è già al lavoro, pronta e decisa ad arrivare fino in fondo alle Olimpiadi 2020 che si svolgeranno in Giappone, più precisamente a Tokyo.

Coach Gregg Popovich ha già riunito i suoi e impostato i primi allenamenti. I giocatori sembrano motivati e preparati per questa competizione che, dopo la brutta figura ai Mondiali 2019, permetterà alla squadra di riscattarsi.

Quest’anno la qualità e il potenziale del team è indubbiamente alto, complice soprattutto la presenza di stelle dal calibro di Kevin Durant, Devin Boooker e Damian Lillard.

Team USA's 12-man roster for the Tokyo Olympics: Kevin Durant

Damian Lillard

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Zach LaVine

Kevin Love

Bam Adebayo

Draymond Green

Jrue Holiday

Khris Middleton

Jerami Grant — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2021

Una squadra di tale livello necessita inevitabilmente di un buon leader, con esperienza e freddezza sul campo, ma soprattutto, con tanta voglia di vincere.

A questo proposito, in una recente intervista Bradley Beal ha raccontato di come Kevin Durant sia riuscito a infondere tranquillità e determinazione ai compagni di squadra. Un discorso motivazionale che ha lasciato il segno in tutti i giocatori:

“Ha detto una cosa unica oggi. Ha detto ‘Siate speciali, ecco perché siamo qui’. È una frase che non posso dimenticare. Spero di poter mantenere questa mentalità e capire che siamo qui per un motivo.”

Poi ha continuato:

“La sua leadership è formidabile. La dice lunga il fatto che sia stato più di dieci anni in campionato e voglia tornare a far parte di questa prestigiosa confraternita. Ci rivolgiamo spesso a lui, ci guida e ci aiuta, ma allo stesso tempo è molto altruista. Spesso è incoraggiante. Vuole che tutti facciano bene”.

Parole molto sicure dalla guardia dei Washington Wizards, che vede nel numero 7 dei Brooklyn Nets un punto fermo su cui poter fare affidamento.

D’altra parte il 32enne può vantare parecchia esperienza e grandi traguardi all’estero, tra i quali due ori alle Olimpiadi (vinte rispettivamente a Londra nel 2012 e a Rio de Janeiro nel 2016) e una medaglia d’oro ai Mondiali giocati in Turchia nel 2010.

L’esordio di Team USA alle Olimpiadi di Tokyo è fissato per il giorno 25 luglio contro la nazionale francese nella Saitama Super Arena alle ore 14:00 italiane, ma il bello deve ancora venire.

