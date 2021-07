Draft NBA, Cleveland Cavaliers pronti ad uno scambio per ottenere la prima scelta

La lottery per il Draft di quest’anno ha premiato i Detroit Pistons con la prima scelta assoluta, che sarà probabilmente spesa per Cade Cunningham, prospetto da 5 stelle della classe 2021. Con l’avvicinarsi del Draft vero e proprio (che si terrà il 29 luglio) diverse squadre cercheranno però di convincere i Pistons a scambiare la prima chiamata, a cominciare dai Cleveland Cavaliers.

Come riportato da Chris Fedor, la squadra dell’Ohio “cercherà sicuramente” di avvicinarsi alla numero 1 (rispetto alla terza scelta attuale) per poter ottenere il già citato Cunningham; l’aggiunta del prospetto di Oklahoma State sarebbe sicuramente utile ad un roster come quello dei Cavaliers, che dispone di un reparto guardie di buon talento ma che necessita disperatamente di centimetri ed atletismo.

Cleveland dovrà però far bene i conti. Anche rinunciando ad un assalto alla prima scelta, i Cavaliers potrebbero infatti impiegare la terza chiamata per Jalen Green o Jalen Suggs, talenti probabilmente meno “NBA-ready” ma sicuramente ricchi di potenziale.

I Cavaliers dovranno poi farsi un esame di coscienza: dopo aver scelto Anthony Bennett ed Andrew Wiggins con due prime scelte (senza ottenere grandi risultati), il front office della franchigia dell’Ohio dovrà valutare attentamente i rischi ed i benefici connessi ad un’eventuale trade.

Leggi anche:

NBA, Melvin Hunt saluta gli Atlanta Hawks: è stato assistente di riferimento di Llyod Pierce

Come sta andando la sponsorizzazione sulle maglie da gioco in NBA?

NBA Finals, Antetokounmpo rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche