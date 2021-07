NBA, Kyle Kuzma sente di essere “assolutamente in grado” di diventare un All-Star

Kyle Kuzma è sicuramente uno dei giocatori più enigmatici della lega. Nonostante un innegabile talento ed una buona versatilità su entrambi i lati del campo, il giocatore dei Lakers sembra infatti essere “fuoriluogo” nell’attuale sistema di Frank Vogel, incentrato quasi esclusivamente su LeBron James ed Anthony Davis (non proprio due nomi qualunque).

Sembra però che Kuzma non sia scoraggiato dalle critiche ricevute negli ultimi anni; al contrario, l’ala dei gialloviola starebbe puntando a diventare una star del mondo NBA. Come riportato da Tyler Conway di Bleacher Report, infatti, Kuzma sarebbe convinto di essere “un giocatore in grado di segnare 25 punti a partita e capace di arrivare ai livelli di un All-Star“.

Ecco la dichiarazione completa del giocatore:

Ne sono assolutamente in grado [di diventare una star], lo credo veramente. Non mi interessa di quello che la gente dice o pensa. Mi conosco e conosco le mie abilità. È difficile essere affidabile in un ruolo poco stabile. Sarei entusiasta di ricevere un ruolo più consistente l’anno prossimo. La cosa più importante per me è giocare in un ruolo fisso. Se avrò questa occasione farò vedere quello di cui sono veramente capace. Ci sono stati momenti quest’anno – e durante l’arco della mia carriera – in cui ho ricevuto questa possibilità e sono stato in grado di gestire la palla, rendere i miei compagni migliori, segnare, tirare, difendere e prendere rimbalzi. Credo che se sarò in una posizione simile giocherò bene.

Anche se le affermazioni di Kuzma potrebbero sembrare (ed in parte sono) deliranti, avere un ruolo più importante dal punto di vista offensivo permetterebbe sicuramente all’ala di crescere, rendendo anche l’attacco dei Lakers meno prevedibile. Kuzma dovrà però meritare il ruolo richiesto: chiedere a LeBron James di rinunciare a dei tiri senza delle alternative valide non suona come un’ottima idea.

