NBA, Draft Lottery 2021: ecco l’ordine di scelta delle squadre

Poco prima della Gara 2 della serie finale della Western Conference tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, al Barclays Center di Brooklyn è andata in scena la Draft Lottery, appuntamento annuale che svela l’ordine di scelta delle prime 14 squadre al Draft, tra quelle che non hanno preso parte ai Playoff. Quest’anno, alla luce dello slittamento del calendario, la data designata per il Draft NBA 2021 è il 29 luglio. Scopriamo assieme l’ordine di scelta delle squadre.

Detroit Pistons Houston Rockets * Cleveland Cavaliers Toronto Raptors (i canadesi il 31.9 percento di possibilità di finire in Top 4). Orlando Magic Oklahoma City Thunder Golden State Warriors ** Orlando Magic*** Sacramento Kings New Orleans Pelicans Charlotte Hornets San Antonio Spurs Indiana Pacers Golden State Warriors

* i texani mantengono la scelta. Avevano il 52.1 percento di possibilità di finire in Top 4. Se fosse caduta dalla 5 in giù, la scelta sarebbe andata a OKC e Houston avrebbe ottenuto la scelta #18 dai Miami Heat

**scelta di Minnesota, sarebbe rimasta ai Timberwolves se in top 3.

***scelta dei Bulls coinvolta nella trade per Nikola Vuvevic, alla deadline 2021. Sarebbe rimasta a Chicago se in top 4. Chicago manderà a Orlando una 1ª scelta protetta top 4 nel 2023, che diventerebbe top 3 l’anno successivo, fino a convertirsi in 2ª, in caso, nel 2026 o 2027.

In aggiornamento